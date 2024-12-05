В Вашингтоне обсуждается вопрос о передаче ядерного оружия Киеву. С таким утверждением на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) выступил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«В Вашингтоне ходят слухи о том, что обсуждается вопрос о предоставлении Зеленскому тактического ядерного оружия», — подчеркнул он.

До этого украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что Украине нужно «плевать на все и на всех и делать бомбу» для обеспечения ядерной безопасности страны.

22 ноября газета The New York Times писала, что некоторые чиновники из США и ряда стран Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году. Авторы статьи при этом отметили, что такой шаг сложно осуществим и грозит «серьезными последствиями». 27 ноября член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что Байден и вице-президент Камала Харрис ищут возможности, чтобы предоставить Украине ядерное оружие.

Ранее Путин рассказал, что сделает Россия, если Украине дадут ядерное оружие.