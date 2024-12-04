Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль должен уйти в отставку.

«Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль должен уйти. Он объявил военное положение, которое отменил парламент и потребовал его отставки. Изменник. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна», — написал Медведев.

Медведев также считает, что свой пост должен покинуть президент Франции Эммануэль Макрон, так как он не справился с правительственным кризисом внутри страны.

Кроме того, по его мнению, уйти должна президент Грузии Саломе Зурабишвили после истечения срока ее полномочий, однако она не желает этого делать. Вместе с ней должен «уйти и исчезнуть» президент Украины Владимир Зеленский, так как «является преступником, наркоманом и гнидой».

Медведев отметил, что всех этих «прозаседавшихся» политиков поддерживают США.

До этого Медведев называл происходящие в Грузии протесты попыткой совершить очередную «цветную революцию». Он при этом отметил, что, пока часть грузинского народа громит улицы, другая молчит.

Ранее Медведев обвинил Украину и Макрона в теракте в «Крокусе».