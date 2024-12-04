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Заместитель Верховного лидера Ирана прибыл в Москву

Заместитель Верховного лидера Ирана Мохсен Куми прибыл с визитом в Москву

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Shutterstock/FOTODOM

Заместитель Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам аятолла Мохсен Куми прибыл в Москву. Об этом сообщило РИА Новости иранское посольство в России.

В посольстве отметили, что Куми прибыл в российскую столицу в сопровождении делегации. Его встретил иранский посол в России Казем Джалали.

Диппредставительство Ирана уточнило, что во время своего визита Куми планирует встретиться с российскими религиозными лидерами и проживающими в России иранскими студентами.

3 декабря президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным «в ближайшем будущем». Речь об этом зашла во время второго по счету интервью Пезешкиана на посту президента. Конкретной даты он также не назвал.

До этого Казем Джалали заявлял, что договор между Ираном и Россией о стратегическом партнерстве «должен быть заключен президентами двух стран в ходе отдельного визита», поскольку подписание документа на полях саммита БРИКС «затмит величие этой церемонии».

Ранее Путин назвал Иран союзником России.

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