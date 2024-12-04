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Премьер Швеции отложил визит в Южную Корею после введения военного положения

Yonhap: премьер Швеции отложил визит в Южную Корею из-за военного положения

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Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отложил визит в Южную Корею из-за военного положения. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Военное положение действовало в течение шести часов, после чего было отменено.

Глава шведского правительства должен был начать визит 5 декабря. 2 декабря в Южную Корею прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров, его пребывание запланировано до 4 декабря.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Местные журналисты при этом уверены, что действия главы государства связаны с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

После этого крупнейшая южнокорейская профсоюзная организация — Конфедерация профсоюзов (KCTU) — объявила о проведении бессрочной забастовки до ухода с поста президента страны Юн Сок Ёля.

Ранее южнокорейская оппозиция потребовала отставки президента страны.

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