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Нарушителей военного положения в Корее арестуют без ордера

В Южной Корее нарушители военного положения могут быть арестованы без ордера

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Lee Jin-man/AP

Нарушители режима военного положения в Южной Корее могут быть арестованы без ордера. Это следует из текста указа, подписанного начальником штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су, передает агентство Yonhap.

«Нарушители могут быть арестованы, задержаны и подвергнуты обыску без ордера », — говорится в документе со ссылкой на ст. 9 «Закона о военном положении».

Указ включает шесть статей. Он запрещает любую политическую деятельность, митинги и демонстрации. Все СМИ и их публикации контролирует командование военного положения. Всем медикам предписано вернуться на свои рабочие места в течение 48 часов.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил с обращением к нации и объявил о введении в стране военного положения. Он обвинил оппозиционную Демократическую партию, контролирующую парламент, в «антигосударственной деятельности». Возле Национальной Ассамблеи в Сеуле собрались протестующие, в город стянута военная техника. «Газета.Ru» следит за ситуацией.

Ранее минобороны Южной Кореи приказало выйти на службу военнослужащим запаса.

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