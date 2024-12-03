Нарушителей военного положения в Корее арестуют без ордера

Нарушители режима военного положения в Южной Корее могут быть арестованы без ордера. Это следует из текста указа, подписанного начальником штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су, передает агентство Yonhap.

«Нарушители могут быть арестованы, задержаны и подвергнуты обыску без ордера », — говорится в документе со ссылкой на ст. 9 «Закона о военном положении».

Указ включает шесть статей. Он запрещает любую политическую деятельность, митинги и демонстрации. Все СМИ и их публикации контролирует командование военного положения. Всем медикам предписано вернуться на свои рабочие места в течение 48 часов.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил с обращением к нации и объявил о введении в стране военного положения. Он обвинил оппозиционную Демократическую партию, контролирующую парламент, в «антигосударственной деятельности». Возле Национальной Ассамблеи в Сеуле собрались протестующие, в город стянута военная техника. «Газета.Ru» следит за ситуацией.

Ранее минобороны Южной Кореи приказало выйти на службу военнослужащим запаса.