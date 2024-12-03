В мэрии южнокорейской столицы призвали отменить военное положение

Мэр южнокорейской столицы О Се Хун призвал руководство страны отменить указ о введении военного положения на ее территории. Об этом пишет агентство Yonhap.

Как сказал глава администрации Сеула, он выступает против введения военного положения в республике. В то же время он заверил жителей города, что муниципальные власти будут делать все возможное для их защиты.

«Военное положение должно быть отменено», — подчеркнул политик.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в стране 3 декабря. По его словам, этот шаг необходим для «искоренения просеверокорейских сил и защиты свободного конституционного порядка» в республике. Журналисты не исключили, что решение главы государства связано с попытками провести против него процедуру импичмента.

Комментируя ситуацию, лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хук назвал ошибкой введение в Южной Корее военного положения. Руководство ведущей в стране оппозиционной Демократической партии «Тобуро», в свою очередь, призвало своих депутатов собраться в парламенте и обсудить процесс отмены военного положения. Однако здание законодательного органа было оцеплено полицией, из-за чего политикам пришлось перелезать через забор.

Ранее бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прокомментировал введение военного положения в республике.