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Путин посетил Центр реабилитации инвалидов

Путин посетил Центр реабилитации инвалидов имени Швецовой

Президент России Владимир Путин посетил Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой. Об этом сообщает ТАСС.

Президента во время визита сопровождают вице-премьер России Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Путин осмотрел реабилитационное оборудование в центре, понаблюдал за сеансами лечебной физкультуры, затем он пообщался с пациентами.

Также российский лидер 3 декабря посетил Центр инновационных технологий в ортопедии, где пообщался с проходящими реабилитацию военнослужащими. Во время встречи он обратил внимание, что недружественные государства неоднократно призывали нанести России стратегическое поражение и уничтожить ее.

Кроме того, Путин прокомментировал реализацию образовательной программы «Время героев». Как он сказал, в настоящее время у первых участников программы все складывается очень хорошо.

Ранее президент России рассказал, чему военные страны научились в зоне СВО.

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