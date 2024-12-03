Путин рассказал, чего хотят желающие поражения России

Президент России Владимир Путин во время беседы с военнослужащими заявил, что те, кто говорит о нанесении стратегического поражения России, хочет уничтожить ее.

«Надо нанести России стратегическое поражение». А это что такое? Уничтожить!» — передал Путин позицию некоторых представителей Запада.

Также Путин заявил, что среди граждан России всегда находились люди, которые вставали на защиту государства в ответ на угрозы извне.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что никакого стратегического поражения и «улучшения переговорных позиций» Украины не будет. Наоборот — эскалация вызовет не деэскалацию, а прямую угрозу для стран Запада. Он назвал главным вопросом, услышат ли политики и военные ядерных держав заявление президента РФ Владимира Путина, и посоветовал им не дожидаться момента, когда слова облекутся в действия.

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.