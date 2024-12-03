В ЕК подтвердили, что премьер Словакии звонил фон дер Ляйен из-за заявлений Каллас

Премьер Словакии Роберт Фицо звонил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен из-за заявлений верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас во время ее визита на Украину 1 декабря. Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо, передает ТАСС.

«Могу подтвердить, что был телефонный разговор председателя фон дер Ляйен и премьера Фицо», — заявила она.

До этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не поощряет эскалацию конфликта на Украине и выступает за его скорейшее завершение в интересах гражданских лиц.

1 декабря верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину. По мнению Каллас, Вашингтону выгоднее поддерживать Киев, так как победа Москвы усилит Пекин, Тегеран и Пхеньян, «которые уже действуют вместе».

О том, кто такая Кая Каллас — в материале «Газеты.Ru».

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