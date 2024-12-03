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Российская ракета «Орешник» станет предметом обсуждения глав МИД стран НАТО

Рютте: главы МИД НАТО намерены обсудить российскую ракету «Орешник»

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Russian Defence Ministry/Global Look Press

Министры иностранных дел НАТО на встрече 3–4 декабря в Брюсселе намерены обсудить удар российской ракетой «Орешник» по военному заводу в Днепропетровске на Украине. Об этом на пресс-конференции перед мероприятием заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.

«Мы будем это обсуждать», — отметил он.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что применение упомянутой российской ракеты не должно оказать влияние на поддержку Украины Западом.

До этого сообщалось, что Украина могла попросить у союзников системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD и Arrow.

По словам неназванных чиновников, эти системы ПРО якобы способны сбивать российские ракеты средней дальности «Орешник».

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, противовоздушная оборона не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.

Ранее в Госдуме пригрозили Британии ракетой «Орешник».

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