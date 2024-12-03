Песков подтвердил визит президента Ирана в Россию в ближайшем будущем

Точная дата визита в Россию президента Ирана Масуда Пезешкиана пока не согласована, но активные переговоры в этом направлении ведутся. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Россия и Иран не собираются откладывать подписание соглашения о стратегическом партнерстве, однако сегодня нельзя точно сказать, когда именно это произойдет.

«До конца года четкого понимания, что визит [президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию] состоится, нет. Но при необходимости такие контакты могут быть очень оперативно согласованы. Визит готовится, ведется подготовка», — сказал Песков.

3 декабря президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным «в ближайшем будущем». Речь об этом зашла во время второго по счету интервью Пезешкиана на посту президента. Конкретной даты он также не назвал.

До этого иранский посол в Москве Казем Джалали заявлял, что договор между Ираном и Россией о стратегическом партнерстве «должен быть заключен президентами двух стран в ходе отдельного визита», поскольку подписание документа на полях саммита БРИКС «затмит величие этой церемонии».

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с президентом Ирана кризис в Сирии.