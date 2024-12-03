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В Кремле пообещали своевременно назвать дату прямой линии с Путиным

Песков: Кремль своевременно назовет дату прямой линии с Путиным

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Алексей Никольский/РИА Новости

Кремль своевременно назовет дату прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Готовиться для этого не надо, телефон всегда под рукой. Средства, по которым собираются вопросы граждан, очень многообразные. Обо всем сообщим», — сказал пресс-секретарь президента.

Журналист Александр Юнашев сообщал, что прямая линия с Путиным пройдет в четверг, 19 декабря, в 12:00. По его словам, на днях откроются кол-центры, через которые любой желающий сможет задать свои вопросы через Интернет, СМС, по телефону. Юнашев добавил, что в этом году прямую линию совместят с большой пресс-конференцией, как было в последние годы.

21 ноября Песков сообщил, что прямая линия с Путиным пройдет в один из декабрьских четвергов. Он отметил, что точная дата проведения мероприятия будет оглашена позже.

27 ноября Песков заявил, что в прямой линии с президентом РФ примут участие иностранные журналисты. Он назвал глупым прекращать сотрудничество с теми, кто проявляет интерес к российской стороне.

Ранее сообщалось, что Путин примет участие в форуме ВТБ «Россия зовет!».

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