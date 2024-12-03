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В Кремле заявили, что открыты к контактам с мировыми лидерами

Песков: смысл продолжать контакты с Шольцем есть

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Алексей Майшев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин открыт для контактов с мировыми лидерами, включая канцлера Германии Олафа Шольца.

«Конечно же, есть смысл продолжать контакты», — сказал Песков.

По его словам, Путин неоднократно говорил о том, что он остается открытым для диалога во имя достижения российских целей.

2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц, находясь в Киеве, пообещал в своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину, что ФРГ продолжит поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Песков отметил, что вряд ли послание канцлера Германии президенту России Владимиру Путину стоит комментировать, такие комментарии делаются ежедневно.

15 ноября Шольц и президент России Владимир Путин провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Ранее Песков заявил, что переговоры по Украине зависят от динамики действий на фронте.

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