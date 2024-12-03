Путин примет участие в форуме ВТБ «Россия зовет!»

Президент России Владимир Путин примет участие в 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» 4 декабря. Это следует из программы мероприятия, опубликованной на официальном сайте банка.

Путин будет участвовать в пленарном заседании, модератором которого будет председатель правления ВТБ Андрей Костин.

До этого сообщалось, что на этой неделе у президента запланирована встреча с молодыми учеными, встреча с добровольцами в День волонтера (5 декабря), участие в пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет». 3 декабря, в Международный день инвалидов (3 декабря), российский лидер продолжит заниматься темой поддержки ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность.

Сегодня, 3 декабря, Владимир Путин дал поручения по усовершенствованию системы управления в спорте.

Ранее Путин пошутил про Медведева и мем «Денег нет».