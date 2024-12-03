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США встревожились темпами наступления России на Украине

WP: самые быстрые темпы наступления России с 2022 года вызывают тревогу в США

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска наступают на Украине наиболее быстрыми темпами с 2022 года, это вызывает тревогу в США. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«За последние недели российские войска наступали на украинскую территорию самыми быстрыми темпами с 2022 года, что вызвало тревогу в Вашингтоне», — говорится в сообщении издания.

Как пишет WP, стратегия Белого дома до января 2025 года отправить в распоряжение ВСУ как можно больше оружия может «дать Киеву некоторую передышку» в конфликте.

До этого сообщалось, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.

Ранее французский политик предупредил об усилении эскалации на Украине до инаугурации Трампа.

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Операция на Украине
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