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В Британии раскрыли, когда ВСУ могут уйти из Курской области

Би-би-си: военным ВСУ приказали держаться в Курской области до 20 января

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UKRAINIAN ARMED FORCES

Подразделениям ВСУ на территории Курской области приказано удерживать позиции до января 2025 года, когда пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Би-би-си.

«Теперь, по их словам, приказано держаться за этот маленький клочок российской территории до тех пор, пока в конце января в Белый дом не прибудет новый президент США с новой политикой», — говорится в сообщении телеканала.

Британский телеканал отмечает, что один из военнослужащих ВСУ в Курской области рассказал о приказе держать «максимальную территорию» до января 2025 года в целях ее последующего обмена на другую. «Никто не знает, на что», — признался военный, говоря о возможных территориальных обменах Украины в будущем.

До этого пленный солдат ВСУ Владимир Горбатко заявил, что его обманом отправили в Курскую область, где вся его часть сдалась в плен российским военнослужащим.

Ранее Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки.

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