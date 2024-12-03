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В Госдуме видят признаки приближения завершения конфликта на Украине

Депутат Чепа заявил о приближении завершения конфликта по сценарию Путина

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Госдуме видят признаки того, что украинский конфликт завершится переговорами, вероятнее, по сценарию президента России Владимира Путина. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат напомнил, что о необходимости мира и прекращении поставок оружия Украине говорит ряд американских политиков. Он также указал на выводы аналитиков НАТО, по мнению которых, в отсутствие мобилизации любые поставки оружия будут бессмысленными для Киева.

По словам Чепы, мобилизация чревата окончательной потерей рейтинга президента Украины Владимира Зеленского, а события на фронтах говорят о необходимости «определенных шагов», без которых поддержка со стороны союзников страны может прекратиться.

«Все это говорит о том, что конфликт обязательно завершится мирными переговорами. И скорее всего, именно по тому сценарию, о котором говорил российский президент», — считает он.

2 декабря бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что временная уступка территорий Украины в пользу России является одним из вариантов быстрого завершения боевых действий.

Ранее Зеленский послал Россию на «три буквы».

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