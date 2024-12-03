Украинский президент Владимир Зеленский покинет свой пост, если США осуществят глобальный пересмотр своего внешнеполитического курса. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

Эксперт отметил, что Зеленский сейчас полностью устраивает Вашингтон, и поэтому его пока не собираются смещать. Отстранение от должности нынешнего президента Украины возможно лишь при радикальном изменении американской внешней политики. Если этот курс полностью поменяется, то США будут нуждаться в новом человеке с новыми взглядами.

Блохин подчеркнул, что глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) имеет меньше политического доверия, чем Зеленский. Буданов не является более харизматичным или же узнаваемым по сравнению с главой государства.

3 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сын президента США Джо Байдена Хантер может помочь Зеленскому избавиться от зависимости.

Ранее в Кремле ответили на оскорбления Зеленского в адрес России.