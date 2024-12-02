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Прекращено действие еще одного договора между Россией и Украиной

МИД: соглашение о медстраховании временно находящихся в РФ украинцев прекращено

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Global Look Press

Межправительственное соглашение о медицинском страховании украинских граждан, которые временно находятся в России, прекращается с 28 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское министерство иностранных дел.

«28 октября 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины...» — говорится в сообщении.

Соглашение, подписанное в Москве 28 октября 1999 года, касалось как граждан РФ временно находящихся на Украине, так и граждан Украины, временно находящихся в Российской Федерации.

До этого сообщалось, что украинские власти приняли решение выйти из договора с Содружеством независимых государств (СНГ), касающегося условий взаимодействия в зоне свободной торговли. Всего Киев разорвал более 130 соглашений с содружеством. Так, в июле страна вышла из договора о порядке транзита через территории стран — участниц СНГ, в мае из соглашений о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов и о выполнении полетов воздушных судов спецназначения, а в марте денонсировала соглашение о вооруженных силах и пограничных войсках.

Ранее сообщалось, что Украина остается участником более 200 договоров в рамках СНГ.

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