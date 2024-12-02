США обсудили с ОАЭ снятие санкций с Сирии

Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты провели переговоры о возможном снятии санкций с Сирии и президента Башара Асада при соблюдении республикой ряда условий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

»США и Объединенные Арабские Эмираты обсудили между собой возможность снятия санкций с президента Сирии Башара Асада, если он отдалится от Ирана и перекроет поставки оружия ливанской «Хезболле», — говорится в материале.

Отмечается, что ОАЭ давно хотят наладить связи с Сирией, но санкции Штатов этому мешают. Источники сообщили, что арабские страны уже несколько месяцев предлагают Асаду отдалиться от Ирана в обмен на «финансовые поощрения».

В самом Белом доме решили обсудить инициативу с Эмиратами, так как позиции Асада ослабли после операции Израиля против «Хезболлы», а ОАЭ проявляют интерес к финансированию восстановления Сирии.

В конце ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо, впоследствии заняв ряд районов в одноименном городе.

2 декабря повстанцы предложили Асаду начать переговоры.

Ранее в Иране заявили, что страна продолжит оказывать помощь Сирии в борьбе с терроризмом.