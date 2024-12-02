Конгрессвумен заявила, что помилование сына Байдена доказало, что он преступник

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин, представляющая республиканцев от штата Джорджия, считает, что президент Джо Байден, помиловав своего сына Хантера, фактически признал его преступником. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

По ее мнению, Хантер Байден нарушил законы, касающиеся огнестрельного оружия, а также законодательства об иностранных агентах и привлечении женщин к проституции.

«Это помилование является признанием Джо Байденом того, что Хантер — преступник. В то время как Байден пытался посадить сыновей избранного президента Дональда Трампа, он отпускает на свободу собственного сына, хотя тот осужден,» — написала Тейлор Грин.

Кроме того, законодатель отметила, что сотрудники ФБР и минюста ранее проводили обыск в помещениях сына и супруги Трампа. Она добавила, что Байден является «лжецом и лицемером».

В ночь на 2 декабря стало известно, что Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. В заявлении американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Ранее Трамп осудил решение Байдена помиловать своего сына.