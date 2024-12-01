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Трамп после своих угроз Канаде встретился с Трюдо

Трамп после угроз Канаде сообщил о встрече с премьером Трюдо

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Jonathan Drake/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп после своих угроз ввести пошлины в размере 25% на все канадские товары встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«У меня только что состоялась очень продуктивная встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, мы обсудили много важных тем», — поделился он.

Трамп рассказал, что темой встречи, в частности, стала борьба с контрабандой наркотиков.

На этой неделе Трамп заявил, что Соединенные Штаты из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков введут пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады. Политик подчеркнул, что тысячи человек попадают в США из Мексики и Канады, неся с собой преступность и наркотрафик невиданных ранее размеров.

По данным телеканала CBC, после угрозы Трампа премьер-министр Канады Джастин Трюдо планировал провести экстренное совещание с правительством. Участники встречи собирались подготовить ответ Канады на заявление Трампа.

В настоящее время на Соединенные Штаты приходится 77% канадского экспорта.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Китай ответил на обвинения Трампа в содействии наркотрафику в США.

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Выборы в США - 2024
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