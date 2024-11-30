Причиной приостановки стратегического партнерства Соединенных Штатов Америки и Грузии стала антизападная политика правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Приостановка стратегического партнерства США и Грузии является трагическим результатом антидемократичной, антизападной, антиевропейской и антигрузинской политики «Грузинской мечты»», — подчеркнула она.

По мнению Зурабишвили, курс правящей партии ведет исключительно в сторону России.

В субботу Госдеп США сообщил о приостановке стратегического партнерства Вашингтона с Тбилиси после решения грузинских властей отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. В Госдепе добавили, что правительство Грузии должно вернуться на евроатлантический путь.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее в Грузии сделали заявление о развитии отношений с Россией в будущем.