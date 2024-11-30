Глава МИД Ирана обсудит с лидерами стран Ближнего Востока проблемы региона

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправится в поездку по странам Ближнего Востока для обсуждения региональных проблем. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства иностранных дел исламской республики.

«Министр иностранных дел отправится в воскресенье в Дамаск для переговоров с сирийскими властями. Оттуда он отправится в Анкару и после консультации с турецкими властями направится в следующий пункт назначения», — отметил пресс-секретарь МИД Эсмаил Бакаи.

Незадолго до этого сообщалось, что террористы напали на генеральное консульство Ирана в сирийском городе Алеппо. Никто из сотрудников диппредставительства не пострадал, уточнил Бакаи. Иран рассмотрит этот акт агрессии на международном уровне, подчеркнул он.

28 ноября CNN заявил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее Глава МИД Ирана призвал создать коалицию для суда над Израилем и США.