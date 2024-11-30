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Отставной военный США призвал Запад смириться с ситуацией на Украине

Экс-подполковник ВС США Дэвис призвал Запад смириться с ситуацией на Украине

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Evgeniy Maloletka/AP

Западные страны должны смириться с ситуацией на Украине. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире на YouTube-канале Deep Dive.

«Война закончена, ребята», — заявил он.

Так Дэвис прокомментировал информацию о возможной отправке французских и британских войск на Украину. Он добавил, что западные представители намеренно провоцируют ядерную эскалацию, рискуя жизнями своих граждан.

До этого колумнист Марк Чемпион заявил, что украинские власти после провального контрнаступления в 2023 году смирились с невозможностью вернуть территории, взятые под контроль бойцами Вооруженных сил РФ. По его словам, Вашингтону и его союзникам пора перестать оценивать победу или поражение с точки зрения способности Киева вернуть утраченные земли. То же касается различных западных СМИ.

В начале ноября депутат Верховной рады Украины Анна Скороход назвала невозможным возвращение государства к границам 1991 года. В то же время она призвала граждан страны не полагаться на помощь со стороны США и Европейского союза, так как сильная Украина никому в мире не нужна.

Ранее в офисе президента Украины заговорили об отказе от возвращения земель из-за результатов выборов в США.

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