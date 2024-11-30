Посол ФРГ не увидел в усилении НАТО причин для роста напряженности с РФ

Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф заявил в интервью РБК, что в усилении Восточного фланга НАТО нет причин для роста напряженности с Российской Федерацией.

«Я не понимаю, как некое соглашение, заключенное между Германией и Великобританией, в каком-либо смысле может сделать НАТО стороной конфликта с Россией», — заявил он, комментируя усиление военного сотрудничества между двумя странами.

По его словам, «речь идет о двустороннем соглашении, которое не имеет никакого отношения к России».

Также он заявил, что учения на восточном фланге НАТО проводятся «уже сегодня» и «качественно в этом нет ничего нового.

Кроме того, Ламбсдорфф отказался комментировать представленный украинским лидером Владимиром Зеленским «план победы» Украины.

22 октября МИД России вызвал посла Германии в Москве, которому был заявлен решительный протест в связи с созданием на базе штаба ВМС ФРГ в Ростоке регионального штаба морского командования НАТО.

Ранее в Германии предрекли войну с Россией через пять лет.