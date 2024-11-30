В МИД прокомментировали ситуацию со странами, желающими вступить в БРИКС

БРИКС не получила отказов от государств, которым было предложено стать странами — партнерами объединения. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, список не закрыт. Об этом российская сторона сообщила всем участникам встречи шерп/су-шерп в Екатеринбурге.

При этом Рябков отметил, что пока не все потенциальные партнеры завершили свои внутренние процедуры. Поэтому, если сейчас будет обнародован неполный список, то страны, для которых эти процедуры не завершились, окажутся в неудобном положении. Тем не менее, никаких отказов от вступления в БРИКС не было, рассказал Рябков.

Замглавы МИД РФ также сообщил, что Россия опубликует новый список стран — партнеров БРИКС до конца 2024 года.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

Ранее советник Путина Кобяков заявил о возможном появлении Нобелевской премии БРИКС.