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МИД назвал «суровой реальностью» сигналы России Соединенным Штатам

Рябков: США должны понять, что сигналы России – суровая реальность

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Соединенные Штаты должны осознать, что сигналы относительно возможных сценариев развития конфронтации с Россией являются не пропагандой, а суровой реальностью. Об этом в беседе с ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Надеюсь, что наши сигналы, и вербальные, и материальные, все же где-то, в каких-то коридорах власти, в каких-то кабинетах, в каких-то бункерах американских воспринимаются хотя бы кем-то, а не только отметаются как некая пропаганда. Это не пропаганда, это суровая реальность», — подчеркнул он.

По словам Рябкова, противники России двигаются в направлении реализации тех сценариев, которые описаны в военной доктрине РФ.

До этого Рябков заявлял, что Соединенные Штаты своими действиями против России и санкциями подрывают собственную конкурентоспособность.

Кроме того, комментируя удары американским оружием по территории РФ, он отметил, что у России есть все военно-технические средства для вразумления Запада.

Ранее в МИД заявили, что Россия выстоит в ходе нынешнего конфликта.

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