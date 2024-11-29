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В МИД России прокомментировали сообщения о размещении миротворцев на Украине

МИД: появление контингента на Украине будет означать прямое участие в конфликте

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Размещение контингента иностранных войск на территории Украины будет означать вовлечение Запада в прямую конфронтацию с Россией. Об этом заявил МИД России, передает РИА Новости.

29 ноября пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщало, что страны Запада в целях восстановления боеспособности Украины намерены развернуть в стране миротворческий контингент, его численность составит около 100 тысяч военных, такое развитие событий означает оккупацию Украины.

По данным СВР, украинские территории Запад планирует распределить между отдельными европейскими странами. Так, украинское побережье Черного моря, предполагается, будет отдано в распоряжение Румынии, запад страны достанется Польше, центр и восток Украины перейдет к Германии, а север с регионом Киева получит Британия.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление СВР, заявил, что размещение миротворцев на Украине возможно только с согласия сторон конфликта.

Ранее в Европе оценили идею разместить контингент войск на Украине.

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Операция на Украине
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