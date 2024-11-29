Дипломаты подтвердили контакты Москвы и Вашингтона по заключенным

В настоящее время Москва и Вашингтон находятся в контакте по теме обмена заключенными. Об этом газете «Известия» сообщили в посольстве США в России.

«Представители Вашингтона взаимодействуют со своими российскими коллегами по многим консульским вопросам, в том числе по вопросам граждан, находящихся в заключении», — сказали в посольстве.

При этом в диппредставительстве не стали комментировать данные о возможном обмене заключенными между странами. Как отметили дипломаты, эта тема носит «деликатный характер».

13 ноября Telegram-канал Mash со ссылкой на документы МИД РФ сообщил, что в 2025 году между Россией и США может пройти новый обмен заключенными. По его данным, процедура может пройти в феврале, через несколько недель после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Всего в списках обмена числятся 70 человек.

Ранее США и Китай обменялись заключенными.