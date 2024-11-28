Байден заявил о стабилизации отношений между Вашингтоном и Пекином

В отношениях между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой достигнут статус-кво. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«В отношениях с Китаем мы достигли статус-кво», — подчеркнул американский лидер.

Байден обратил внимание на то, что между главами государств и военнослужащими установлена «прямая линия связи». Кроме того, американский президент выразил уверенность, что председатель КНР Си Цзиньпин «не хочет допустить ошибки».

В пресс-пуле добавили, что Байден также встретился с американцами, освобожденными в ходе обмена заключенными между США и Китаем.

17 ноября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что если Китай и Соединенные Штаты будут рассматривать друг друга в качестве вражеской стороны, то отношения двух государств столкнутся с регрессом. В случае, если две страны будут рассматривать друг друга в качестве партнеров и будут искать точки соприкосновения при сохранении разногласий, китайско-американские отношения смогут достичь стремительного развития, добавил он.

Незадолго до этого Байден отметил, что Вашингтону и Пекину следует принимать меры для предотвращения вероятного конфликта, их отношения должны оставаться на уровне соперничества. По мнению американского президента, две страны «не могут допустить, чтобы соперничество переросло в конфликт».

Ранее Си Цзиньпин выразил готовность работать с Трампом.