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Эрдоган назвал запоздалой идею Байдена о прекращении огня на Ближнем Востоке

Эрдоган: инициатива Байдена о прекращении огня на Ближнем Востоке — запоздалая

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Michael Varaklas/AP

Инициатива действующего президента США Джо Байдена о прекращении огня в секторе Газа является запоздалым, но важным шагом. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит агентство «Анадолу».

Накануне Байден заявил, что США и Израиль вместе с посредниками из Египта, Катара и Турции планируют добиться уже в ближайшие дни перемирия в секторе Газа.

Эрдоган в свою очередь подчеркнул, что Турция сделает все возможное, чтобы добиться урегулирования ближневосточного конфликта.

27 ноября соглашение о прекращении огня между Армией обороны Израиля и ливанским шиитским движением «Хезболла», подписанное накануне, вступило в силу. Байден заявил, что документ предполагает постоянное прекращение боевых действий и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.

Ранее Лавров назвал причину деградации ситуации на Ближнем Востоке.

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