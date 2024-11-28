На переговорах в Астане обсуждали создание АЭС в Казахстане

Президент России Владимир Путин заявил, что тема создания первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане обсуждалась на переговорах в Астане. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, разговор был «очень профессиональный».

«В Казахстане, если он будет осуществлять свои проекты в области атомной энергетики, то, конечно, как любой заказчик, вправе выбрать наиболее приемлемые для себя технологические решения и финансовые схемы», — отметил он.

Путин добавил, что окончательное решение всегда за заказчиком.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что российская сторона внесла свои предложения по поводу строительства АЭС в Казахстане.

В октябре министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел переговоры в Сеуле по возможному участию южнокорейских компаний в международном консорциуме по строительству атомной электростанции.

Ранее в правительстве Казахстана заявили, что страна учтет «санкционную оговорку» при строительстве АЭС.