В ОБСЕ заявили, что ситуация на Украине далека от урегулирования

Конфликт на Украине на данный момент предельно далек от урегулирования, этому мешают действия стран НАТО по продолжению милитаризации Киева. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постсовета организации, передает РИА Новости.

«Сейчас ситуация предельно далека от урегулирования. Этому мешают действия стран НАТО по продолжению милитаризации Украины, эскалации и инструментализации конфликта. Эскалация – не наш выбор», — заявил он.

По словам Буякевича, российская сторона нацелена на предотвращение наихудших сценариев. Он добавил, что страна готова к любому развитию событий и полна решимости отстаивать свои интересы с помощью военных сил. Зампостпреда отметил, что в ответ на угрозы со стороны РФ всего будет следовать соразмерный ответ.

До этого Буякевич выразил мнение, что «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского направлен на вовлечение Организации Североатлантического договора в вооруженный конфликт против России.

Ранее в России заявили, что НАТО не делает инвестиций в мир.