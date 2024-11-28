Лукашенко раскрыл, что нужно для новой архитектуры безопасности Евразии

В целях формирования новой архитектуры евразийской безопасности необходима более тесная кооперация международных организаций региона. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает БелТА.

«Хотел бы обратить внимание на ряд новых задач, которые нам придется решать при формировании новой архитектуры евразийской безопасности и укреплении ОДКБ», — подчеркнул глава государства.

В первую очередь, президент Белоруссии считает важным укрепить взаимодействие международных организаций, осуществляющих деятельность на евразийском пространстве. Речь идет об Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других.

«В этой связи предлагаю проработать вопрос об организации встречи высших должностных лиц региональных организаций», — отметил Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии предложил обсудить вопросы активизации сотрудничества ОДКБ и ШОС по вопросам международной безопасности.

До этого Лукашенко на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил о «натофикации» Европы и мира в целом.

Ранее Лукашенко заявил, что диктатуру в Белоруссии придумали «америкосы».