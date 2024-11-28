Лавров прокомментировал слова чиновника НАТО словами «пороха не нюхали»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии для журналиста ВГТРК Павла Зарубина, разместившего запись в своем Telegram-канале, охарактеризовал высказывания некоторых представителей Североатлантического альянса (НАТО) о возможности превентивных ударов по России как безответственные. Он отметил, что такие заявления делают «какие-то адмиралы», которые, по его мнению, «пороха не нюхали, но хотят выслужиться».

Лавров подчеркнул, что среди них много тех, кто не имеет боевого опыта, но стремится привлечь к себе внимание и чует конъюнктуру.

25 ноября на конференции в Центре европейской политики в Брюсселе глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал к увеличению производства вооружений для нанесения высокоточных ударов вглубь России на случай конфликта. Лавров, комментируя эти заявления, отметил, что Североатлантический альянс уже отбросил всякие приличия, открыто озвучивая свои истинные намерения.

При этом военный эксперт Александр Артамонов назвал слова Бауэра несерьезными, поскольку для того, чтобы атаковать, надо быть уверенным, что «не прилетит» в ответ.

Ранее в США предрекли катастрофу из-за попыток НАТО угнаться за Россией.