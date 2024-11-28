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Названа дата встречи глав правительств стран СНГ

Постпред Грозов: главы правительств стран СНГ встретятся 12 декабря в Москве

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Совет глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств состоится 12 декабря в Москве. Об этом сообщил постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Андрей Грозов, передает РИА Новости.

Соответствующее заявление Грозов сделал в Минске перед заседанием постпредов Содружества.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин во время визита в Казахстан пригласил своего коллегу Касым-Жомарта Токаева на предновогодний саммит СНГ в Санкт-Петербург.

Также 27 ноября в Москве открылось 20-е по счету заседание Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ. В ходе мероприятия директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что страны СНГ уже привыкли к попыткам Запада вмешаться во внутренние дела и выработали иммунитет против таких действий.

Ранее в СВР предупредили о попытках стран Запада создать хаос на территории СНГ.

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