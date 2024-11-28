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В Госдуме заявили, что Трамп будет смотреть на Россию как на «лакомый кусок» с ресурсами

Депутат Шеремет: победа Трампа ничего не меняет, США засматриваются на ресурсы РФ

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Marco Bello/Reuters

Ситуация после выборов президента США напоминает игру в злого и доброго полицейского, однако возвращение Дональда Трампа в Белый дом ничего не изменит для Москвы, поскольку республиканец «будет засматриваться» на Россию как на лакомый кусок с ресурсами. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Вся эта история со старым и новым президентом США все больше напоминает игру в злого и доброго полицейского. Да только для России это не будет иметь никакого значения. США при любом президенте будут засматриваться на Россию как на лакомый кусок с огромными ресурсами. Поменяются только роли, реплики и тактика, а суть останется прежней», — сказал Шеремет.

Депутат подчеркнул, что Россия продолжит свой курс становления и развития вне зависимости от курса нового главы США, и не будет оглядываться на риторику и обещания, исходящие из Вашингтона.

Накануне заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия в ходе конфликта на Украине рассчитывает только на свои собственные силы с точки зрения того, как достичь победы. Так Медведев ответил на вопрос о том, рассчитывает ли Россия на помощь со стороны избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в разрешении конфликта на Украине. Медведев добавил, что Москва, тем не менее, смотрит на формирующуюся администрацию США с «определенными надеждами».

Ранее профессор раскрыл планы Байдена в отношении Трампа и Украины.

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