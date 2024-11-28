Лавров прокомментировал принимаемые в США решения

Глава МИД РФ надеется, что в США решения принимает президент, а не отдельные сторонники эскалации с Россией. Его слова приводит ТАСС.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее сообщалось, что советник Трампа рассматривает вариант перемирия на Украине на время переговоров.

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