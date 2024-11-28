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В МИД России раскрыли последствия передачи ядерного оружия Украине

Рябков: передача Киеву ЯО будет шагом к неконтролируемому разрастанию конфликта

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

В первую очередь, подобные действия означали бы прекращение работы системы нераспространения и контроля над вооружениями.

«Это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта», — сказал он.

27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у России нет сомнений в том, что Запад может дать Украине возможность обзавестись ядерным оружием. Она подчеркнула, что западные страны неоднократно демонстрировали свое пренебрежение международным договорам и нормам.

Незадолго до этого депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что передача Украине ядерного оружия приведет мир к апокалипсису и станет роковой ошибкой стран Запада.

Ранее Макрона заподозрили в планах передать Украине ядерное оружие.

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