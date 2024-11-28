В МИД России раскрыли последствия передачи ядерного оружия Украине

Передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В первую очередь, подобные действия означали бы прекращение работы системы нераспространения и контроля над вооружениями.
«Это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта», — сказал он.
27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у России нет сомнений в том, что Запад может дать Украине возможность обзавестись ядерным оружием. Она подчеркнула, что западные страны неоднократно демонстрировали свое пренебрежение международным договорам и нормам.
Незадолго до этого депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что передача Украине ядерного оружия приведет мир к апокалипсису и станет роковой ошибкой стран Запада.
Ранее Макрона заподозрили в планах передать Украине ядерное оружие.