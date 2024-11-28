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В Госдуме высказались об условиях Украины для переговоров

Депутат Белик назвал условия Украины для переговоров с Россией неуместными

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Нина Зотина/РИА Новости

Депутат Государственной думы России, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал неуместными условия Украины для переговоров с РФ, так как их должен диктовать наступающий, а не сдающий позиции. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, глава офиса президента Украины Андрей Ермак «неуместно хорохорится», когда говорит о переговорах только при условии возвращения к границам республики до 24 февраля 2022 года. Белик добавил, что условия диктует наступающая сторона, а не сдающая позиции.

Если Ермак думает о политическом будущем и далее, то обман соотечественников — не лучший путь, считает депутат.

Накануне глава офиса президента Украины заявил, что переговоры по украинскому конфликту возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы Украины к состоянию на момент 23 февраля 2022 года.

По мнению Ермака, такой шаг может стать «отправной точкой для дальнейшего урегулирования».

Ранее в НАТО призвали разработать новый подход к сдерживанию РФ.

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