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Американская разведка усомнилась в угрозах Кремля

Reuters: разведка США не считает, что удары вглубь РФ повысят риск ядерной атаки

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Pexels

Разведывательные службы США полагают, что разрешение Вашингтона наносить удары вглубь территории России с применением американских дальнобойных вооружений не повышает риск ядерной эскалации, ее вероятность низка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в конгрессе США.

В публикации подчеркивается, что запуск российской баллистической ракеты «Орешник» не изменил данного мнения. По словам источников, российская сторона не будет применять ядерное оружие, поскольку это не принесет пользу Москве.

Собеседники агентства добавили, что РФ может усилить «диверсии против европейских объектов». Цель подобного — усилить давление на западные государства из-за их поддержки Украины.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в ОДКБ изучат опыт применения «Орешника».

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