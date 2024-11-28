Экс-посол Британии заявил о молчании сторонников ATACMS после удара «Орешником»

Сторонники использования ракет ATACMS и Storm Shadow для атак вглубь России замолчали после того, как российская армия нанесла удар ракетой «Орешник» по Украине. Об этом сообщил бывший посол Великобритании в России Ян Прауд в статье для издания Responsible Statecraft.

По его словам, применение Россией новейшего ракетного комплекса в будущем сделает ATACMS и Storm Shadow бесполезными.

«Неудивительно, что сторонники ATACMS в основном замолчали после развертывания «Орешника», — написал он.

Прауд отметил, что Украина попала в трудную ситуацию, поскольку теперь на каждый удар ATACMS или Storm Shadow Россия будет отвечать атакой «более разрушительного оружия». Экс-дипломат добавил, что западные ракеты не выдерживают конкуренции с «Орешником», уступая ему в дальности и ударной мощи.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии признали преимущество России перед Западом после пуска «Орешника».