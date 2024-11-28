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Трампу предложили разместить войска в Гренландии из-за России и Китая

Экс-советник США Грэй предложил Трампу разместить войска в Гренландии из-за РФ

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Depositphotos/AP

Избранному президенту США Дональду Трампу нужно заключить договор с Гренландией на размещение американских войск на территории острова, чтобы усилить позиции страны в Арктике из-за доминирования России и Китая в регионе. Такое предложение высказал в статье The Wall Street Journal бывший глава аппарата Совета национальной безопасности Белого дома Александр Грэй.

По его словам, Трампу необходимо заключить с Гренландией договор, который позволит разместить войска США на острове для его защиты от РФ и КНР, которые активно осваивают Арктику.

«Безопасность и экономические интересы Запада окажутся под угрозой, если независимая Гренландия, окруженная хищными иностранными субъектами, не будет иметь внешней защиты. У мистера Трампа есть шанс заключить сделку века», — пишет Грэй.

15 ноября заместитель командующего операциями береговой охраны вице-адмирал Питер Готье заявил, что возросшее присутствие России и Китая в Арктике, а также их сотрудничество в регионе представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что американская сторона рискует потерять возможность обеспечить достаточное присутствие в регионе из-за нехватки ледоколов и отставания от Москвы и Пекина в их разработке.

В начале ноября специальный посланник США по Арктике Майкл Сфрага заявил, что Соединенные Штаты внимательно наблюдают за активизирующимся сотрудничеством России и Китая в Арктике, поскольку некоторые шаги вызывают тревожные сигналы.

Ранее сообщалось, что Канада и Северная Европа создадут арктическую коалицию против России и Китая.

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