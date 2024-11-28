Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине назвали главное преступление Зеленского

Нардеп Дубинский: Зеленский заставил миллионы украинцев мечтать об эмиграции

close
Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский совершил преступление, заставив население страны мечтать об эмиграции. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный по делу о госизмене.

«Самое большое преступление, которое совершил Зеленский, — заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать», — отметил он.

В этом заключается цель действующей власти на Украине, подчеркнул нардеп.

В конце октября региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр заявила, что с 24 февраля 2022 года Украина потеряла 10 миллионов жителей. Значительная часть этих людей покинула страну, уточнила она. По словам Бауэр, население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает.

До этого издание «Страна.ua» сообщило, что к 2051 году население Украины может сократиться с 42 млн человек на момент перед началом конфликта до 25,2 млн. Таким образом, за 29 лет прогнозируется снижение численности населения государства на 17 млн человек. Как пишет издание, на подконтрольной Украине территории население составляет 31,1 млн.

Ранее социолог рассказал о планах заселить Украину африканцами.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами