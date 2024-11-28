Президент Украины Владимир Зеленский совершил преступление, заставив население страны мечтать об эмиграции. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный по делу о госизмене.

«Самое большое преступление, которое совершил Зеленский, — заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать», — отметил он.

В этом заключается цель действующей власти на Украине, подчеркнул нардеп.

В конце октября региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр заявила, что с 24 февраля 2022 года Украина потеряла 10 миллионов жителей. Значительная часть этих людей покинула страну, уточнила она. По словам Бауэр, население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает.

До этого издание «Страна.ua» сообщило, что к 2051 году население Украины может сократиться с 42 млн человек на момент перед началом конфликта до 25,2 млн. Таким образом, за 29 лет прогнозируется снижение численности населения государства на 17 млн человек. Как пишет издание, на подконтрольной Украине территории население составляет 31,1 млн.

Ранее социолог рассказал о планах заселить Украину африканцами.