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Часть команды Трампа получила угрозы в свой адрес

Несколько членов команды Трампа получили угрозы жизни

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Brandon Bell/Reuters

Несколько членов будущей администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа получили угрозы жизни через своттинг, а также угрозы подрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переходную команду Трампа.

«Вчера вечером и сегодня утром несколько номинантов в кабинете президента Трампа и чиновников администрации подверглись жестоким, «неамериканским» угрозам их жизни и жизням тех, кто живет с ними. Эти нападения варьировались от угроз взрыва до cвоттинга», — заявили в переходной команде.

Своттинг — это организация давления на человека через вызов экстренных служб помощи якобы от имени этого человека. В переходной команде добавили, что правоохранительные органы США очень быстро отреагировали на угрозы будущей администрации.

До этого избранный президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта Кита Келлога помощником главы государства и специальным посланником по Украине и России.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.

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