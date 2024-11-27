Украинский президент Владимир Зеленский готов погрузить весь мир в войну, чтобы спасти самого себя. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на посвященном Украине заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает ТАСС.

«Представитель киевского режима, разумеется, об этом ничего не скажет, так как на повестке дня украинской дипломатии сегодня стоит исключительно спасение шкуры Зеленского и его клики. Даже если для этого придется погрузить в пучину войны весь мир», — сказал дипломат.

Полянский призвал членов Совбеза ООН задуматься об этом, выбирая приоритеты принимаемых решений.

16 ноября депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Зеленского обвинят в обвале фронта и выставят крайним. Парламентарий подчеркнул, что всю вину «свалят на незадачливого комика», а Украину в результате «поделят русские с американцами».

Ранее на Украине раскрыли, на кого начал охоту Зеленский.