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Госдеп подтвердил обмен заключенными с КНР

Госдепартамент США подтвердил проведение обмена заключенными с Китаем

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Aly Song/Reuters

Госдепартамент США подтвердил проведение обмена заключенными с КНР. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы рады сообщить об освобождении Марка Суидана, Кая Ли и Джона Льюнга из-под стражи в КНР. Скоро они вернутся домой и воссоединятся со своими семьями впервые за много лет», — сообщил представитель Госдепа.

В среду США и КНР провели обмен заключенными по формуле «три на три». Имена китайских граждан, освобожденных из-под стражи в США, не раскрываются.

Отмечается, что обмен произошел в результате многолетних переговоров представителей Белого дома и Госдепартамента с коллегами из КНР.

В сентябре китайские власти освободили 68-летнего гражданина США Дэвида Лина, осужденного на пожизненный срок. По данным газеты Politico, американец с 2006 года отбывал наказание за мошенничество при заключении контрактов.

Ранее стало известно о планах по новому обмену заключенными между Россией и США.

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