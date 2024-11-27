Политолог объяснил, зачем Байдену помогать Киеву на заре президентского срока

Политический советник, политический психолог Сергей Маркелов в беседе с RT прокомментировал новость о том, что действующий президент США Джо Байден тайно запросил дополнительные средства на военную помощь Киеву. По мнению эксперта, Демократическая партия пытается восстановить свою политическую репутацию.

«Безусловно, все, что сейчас делает Байден и команда Байдена, это не для Украины. Украина в данном случае — инструмент для какого-то сохранения статуса, резко ослабленного в результате выигрыша Трампа. <...> Политически у демократов все плохо», — считает Маркелов.

Он добавил, что команда Байдена сейчас демонстрирует, что с проигрышем демократов ничего не изменилось, они по-прежнему имеют влияние.

27 ноября издание Politico сообщило, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на военную помощь Украине и восполнение американских запасов оружия взамен ранее переданных ВСУ.

По сведениям собеседников газеты, Белый дом рассчитывает, что конгресс выделит $16 млрд на восполнение запасов тех вооружений, которые ранее были отправлены Киеву. На заключение контрактов с военно-промышленными компаниями на производство оружия для Украины предлагается ассигновать еще $8 млрд.

Ранее в России оценили попытки Байдена «задуть» пожар на Ближнем Востоке.