Посол заявил, что Литва поддерживает идею Франции об отправке военных на Украину

Литва поддерживает идею Франции по возможной отправке войск членов-альянса на Украину; для этого не обязательно согласование всех стран НАТО. Об этом заявил постоянный представитель Литвы при НАТО Дейвидас Матуленис, его слова передает украинское издание «Зеркало недели».

Сценарий отправки иностранных военных на Украину является лишь идеей. Разные страны по этому поводу имеют разные позиции, но глава МИД НАТО во время саммита в Брюсселе могут начать обсуждение этого вопроса, отметил дипломат.

«Это могут быть национальные решения, группа стран, коалиция, желающая присоединиться к этой инициативе. Здесь не обязательно иметь согласование или метку НАТО», — сказал дипломат.

По его словам, от стран прежде всего зависит процесс подготовки войск и, возможно, кто-то «рано или поздно» решит присоединиться к этому.

25 ноября французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что Великобритания и Франция возобновили обсуждение отправки войск или бойцов частных военных компаний на Украину.

Ранее сообщалось, что власти трех стран подготовят ответ на отправку войск КНДР в РФ.